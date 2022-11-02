ЧП в центре Москвы: министры на совещании с Путиным сидели в темноте

Вечером в четверг в трех небоскребах Москва-Сити отключилось электричество, в том числе в башне, где размещаются несколько министерств, и где министры во время отключения света должны были участвовать в селекторном совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в это время проводил совещание с членами правительства, и по трансляции было видно, что министр экономического развития Максим Решетников и министр торговли Денис Мантуров сидят в своих кабинетах в темноте. Слово Решетникову дали уже после того, как в его кабинете включился свет. "Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", - сказал Путин министру.

По трансляции также было видно, как к Путину подходил кто-то из его помощников и что-то говорил на ухо.

В московском управлении МЧС сообщили, что в башнях в 18:10 сработала пожарная сигнализация, при этом спасатели не обнаружили признаков возгорания. "В 18:58 электроснабжение было восстановлено", - заявили в пресс-службе агентству "Москва".