Гурбан Гурбанов о судействе и VAR: «Что хотят, то и делают…»

«Очень хотели выиграть, - говорит рулевой агдамцев. – К сожалению, не получилось. Хотя могли. В целом я доволен нашим евросезоном. Все 14 игр мы провели на хорошем уровне, очень хорошо боролись, получили отличный европейский опыт. Я думаю, что мы смогли полностью почувствовать вкус футбола.

Болельщики с нетерпением ждали наших игр, смотрели матчи на больших экранах. Благодарю всех болельщиков, всех азербайджанцев. Хотели, чтобы они видели хорошую игру. Старались порадовать их. Не знаю, получилось или нет.

Я очень доволен командой. У них нет времени для отдыха. Игры будут каждые три дня. Футболисты очень устали».

В ходе матча VAR принял три решения против «Карабаха». Сначала был отменен пенальти в ворота «Фрайбурга», затем был не засчитан гол «Карабаха», а потом по подсказке видеоассистентов прямую красную карточку получил защитник Кевин Медина. Если в первом и третьем случае сомнений относительно правильности решений VAR не оставалось, то во втором эпизоде к судьям есть вопросы.

«Очень интересный был эпизод. Возможно, там и был офсайд, но до офсайда Янковича ударили по ноге. И почему-то в этом эпизоде VAR пенальти не увидел. Не знаю, что сказать о судействе. Сейчас судьи остались в стороне, главная роль у VAR. Что хотят, то и делают…

Нельзя выделять какую-то одну команду. Если в том эпизоде было положение «вне игры», то почему на повторе не показали офсайдную линию? Факт остается фактом: если бы мы забили, то команда играла бы по-другому. Получили бы мы тогда красную карточку или нет? Большой вопрос. Результат, думаю, был бы лучше».