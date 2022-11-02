«Российская эвакуация Херсона идет полным ходом» британские СМИ
Россия уже вывела большинство своих офицеров из Херсона и укрепляет свои оборонительные позиции на другой стороне Днепра, сообщают западные чиновники, BBC передает их заявления.
По мнению чиновников, это делается в рамках общей российской стратегии, направленной на создание более выгодных защитных рубежей в южных и восточных регионах Украины перед наступлением зимы. В Херсон также отправляют недавно мобилизованных резервистов, говорят представители западных государств. Они должны будут прикрыть отступление российских войск из города.
Отмечается, что российская эвакуация Херсона идет полным ходом. Значительная часть гражданского населения, включая пророссийских политиков, уже перебралась через Днепр в восточном направлении. Банки вывезены, источники на местах передают, что многие музеи разграблены.
Похоже, что основная часть военного командования также покинула город, оставив подразделения, которые один из западных чиновников описывает как "деморализованные и лишенные руководства". По словам этого чиновника, создается впечатление, что Россия больше не видит смысла сражаться за Херсон.