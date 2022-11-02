Россия уже вывела большинство своих офицеров из Херсона и укрепляет свои оборонительные позиции на другой стороне Днепра, сообщают западные чиновники, BBC передает их заявления.

По мнению чиновников, это делается в рамках общей российской стратегии, направленной на создание более выгодных защитных рубежей в южных и восточных регионах Украины перед наступлением зимы. В Херсон также отправляют недавно мобилизованных резервистов, говорят представители западных государств. Они должны будут прикрыть отступление российских войск из города.