«Все объяснит»: в Турции анонсировали переговоры Эрдогана и Байдена

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден намерены провести встречу на саммите G20. Об этом представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил в интервью CNN Turk.

«Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он (Эрдоган – ред.) ему (Байдену – ред.) все объяснит», - сказал Калын.

Саммит стран «Большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября.