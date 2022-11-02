Глава Международного энергетического агентства: «Россия проиграет эту энергетическую битву»

Говоря о причине этого проигрыша, Бирол заметил, что «непосредственно перед вторжением около 75% всего российского газового экспорта предназначалось для Европы, 55% нефтяного экспорта – тоже. Европа, безусловно, была для страны крупнейшим рынком, основным потребителем. Теперь Россия навсегда потеряла своего главного клиента».

Ошибкой европейцев Бирол считает то, что долгие годы Европа оставалась «в сильнейшей зависимости от российских поставок»: «Поставщиком была одна страна! В результате сегодня мы переживаем столь непростые времена. Я думаю, что нашу экономику, энергетику ждет сложный период, и это также будет иметь последствия для нашей социальной жизни».

По его словам, «Европа, да и остальной мир, безусловно, переживают очень трудные времена. Но мы не должны забывать, что многие страны, многие правительства решительно реагируют на кризис. В Европе у нас действует REpower EU, важная программа, которая выделяет много средств на ускорение энергетического перехода. Речь идет не о декларациях или стратегиях, а о конкретных деньгах, выделяемых на проекты в сфере солнечной, ветряной, ядерной энергии, на электромобили. Все это заработает через несколько лет... Да, мы переживем несколько трудных сезонов, но в итоге через лет 10 оглянемся назад и увидим, что 2022-й стал годом ускоренного перехода к чистой энергии на планете».