Главные военные США и Израиля обсудили иранские беспилотники

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Бени Ганцем поставки РФ иранских беспилотников для использования в ходе военных действий в Украине. Об этом шеф Пентагона написал в четверг в Twitter.

"Министр обороны Израиля Ганц и я поговорили... о целом ряде вопросов, в том числе об использовании Россией иранских беспилотников в ходе их несправедливой войны против Украины", - заявил он.

Ранее пресс-служба израильского Минобороны сообщала о том, что Ганц провел в среду телефонный разговор с Остином, в ходе которого стороны обсудили обстановку на Западном берегу реки Иордан и ситуацию вокруг Ирана.