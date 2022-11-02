Стали известны все восемь потенциальных соперников « Карабах а» в 1/16 финала Лиги конференций.

Напомним, что чемпион Азербайджана занял 3-е место в своей группе в Лиге Европы и, согласно регламенту, отправился в так называемый раунд плей-офф (или 1/16 финала) третьего по рангу еврокубка – Лиги конференций.

Там «Карабах» поджидают команды, занявшие 2-е места на групповой стадии данного турнира. Это – «Фиорентина» (Италия), «Днепр-1» (Украина), «Гент» (Бельгия), ЧФР (Румыния), «Базель» (Швейцария), «Андерлехт» (Бельгия), «Лех» (Польша) и «Партизан» (Сербия).

Жеребьевка состоится 7 ноября. Игры 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля. 16 февраля «Карабах» сыграет в Баку, 23-го – на выезде.