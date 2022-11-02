В Ереване заинтересовались «проходящими через Азербайджан коммуникациями»

Ереван заинтересован в использовании проходящих через Азербайджан коммуникаций и путей сообщения, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, его слова приводят армянские СМИ.

Григорян отметил, что Ереван заинтересован в реальном решении вопроса разблокирования коммуникаций в регионе и поддерживает деятельность трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Он считает, что деятельность рабочей группы исходит из того, что восстанавливаемые и сооружаемые объекты транспортной инфраструктуры должны действовать под суверенитетом и в рамках национального законодательства тех государств, по территории которых они проходят.

Секретарь Совбеза Армении также отметил, что Ереван прилагает усилия в направлении нормализации отношений с Баку. В этом контексте он подчеркнул важность работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности.