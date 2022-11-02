Депутат Гудрат Гасангулиев о возможности отмены автономного статуса Нахчывана

«Не думаю, что в настоящий момент есть политическая необходимость в обсуждении этой темы, - сказал депутат. – В дальнейшем, если будет открыт Зангезурский коридор, если сам регион будет иметь единые государственные и таможенные границы, а интеграционные процессы на его пространстве разовьются до уровня Евросоюза, эта тема действительно приобретет актуальность. Но я также не согласен с мнением, что мы в принципе не можем изменить статус Нахчывана как автономной республики, который был определен Московским и Карским соглашениями от 1921 года».

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев прокомментировал дискуссии о возможности отмены для Нахчывана статуса автономной республики, о которых в последние дни писали средства массовой информации.

Гудрат Гасангулиев отметил также, что расходы на государственное управление в Нахчыване необходимо сократить.

«Нахчыван не случайно называют «землей министров», - сказал депутат Милли Меджлиса. – Министерств, различных комитетов, служб и чиновников там пруд пруди. А вот большая часть рядовых нахчыванцев вынуждена искать работу в Турции, России или в других регионах Азербайджана. Чтобы проанализировать эту ситуацию и принять соответствующие меры, центральные органы Исполнительной власти Азербайджана должны провести в Нахчыване перепись населения».

Гасангулиев считает, что самоуправление Нахчывана должно ограничиваться сферами, которые записаны в Конституции Азербайджана. А именно, выборами в Али Меджлис, налоговой системой, экономическим развитием, социальным обеспечением, охраной окружающей среды, туризмом, наукой, здравоохранением и культурой.