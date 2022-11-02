В Украине рассказали, как Иран поставляет в Россию беспилотники

Сообщается, что Иран активно производит для РФ беспилотники моделей Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

Иран и Россия наладили логистику поставок дронов-камикадзе двумя путями: морем и воздухом, сообщили в украинском Центре национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВС Украины.

В центре отметили, что воздушным путем транспортировку дронов осуществляют: Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным Министерством инфраструктуры); Mahan Air (авиакомпания, основанная Некоммерческим институтом Молала Мовахедина); Pouya Air (компания, которая входит в состав Корпуса стражей исламской революции); Saha Airlines (компания, входящая в состав Военно-воздушных сил Ирана).

Только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило пять грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва, указали в центре.

Для перевозки дронов Иран использует также морской путь через Каспийское море. Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании, контролируемой КСИР. В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии, говорится в материале.

По информации Центра сопротивления, Иран может производить до 150 дронов в месяц.