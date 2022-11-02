Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:22

То, что профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Андраник Мигранян, мягко говоря, не испытывает теплых чувств к Грузии известно давно. Хотя причины столь перманентной неприязни по-прежнему остаются загадкой.

Графа «Наказать Армению» отсутствует Конечно, среди армян есть определенное количество отчаянных и непримиримых грузинофобов. Впрочем, и в Грузии немало персонажей, не испытывающих к Армении и армянам, мягко говоря, особой любви. Ничего не поделаешь, мир так устроен, что большинство наций друг друга слегка недолюбливают, что, впрочем, не мешает им мирно уживаться и даже дружить друг с другом. Однако раньше история с грузинофобией Миграняна в эту кальку никак не вписывалась, поскольку Андраник Мовсесович является российским политическим и общественным деятелем, и большинство его антигрузинских заявлений были, как правило, связаны как раз с политикой Российской Федерации, а вовсе не с его исторической родиной. Но на сей раз исключительно некорректный по содержанию и хамский по форме «наезд» Миграняна на Грузию впервые был связан с Арменией, а точнее, с возможностью открытия железной дороги из родины г-на Миграняна в Россию через территорию Абхазии. Ваш покорный слуга неоднократно анализировал эту болезненную для Грузии тему на сайте haqqin.az, а потому просто не мог на нее не откликнуться. В заявлении Андраника Миграняна, в очередной раз привлекшее внимание общественности к Абхазской железной дороге, допущено ошибочное мнение, которое мне довольно часто приходилось слышать и от других армян. «Отказываясь открывать железнодорожное движение через Абхазию, - заявил российский деятель, - Грузия наказывает Армению». Вот чего нет, дорогие соседи, так этого! Ни у кого в Грузии и мысли нет о том, чтобы наказать Армению, с которой, к тому же, у нас сложились вполне добрососедские отношения. Скажу больше: во время проводившихся много лет назад редких и, как правило, безуспешных переговоров на тему открытия Абхазской железной дороги, среди причин, по которым официальный Тбилиси отказывался принимать соответствующее решение, фактор Армении не упоминался вообще.

Тупик, в который уперлась идея возможного возобновления железнодорожного сообщения через Абхазию, имеет сугубо внутренние причины, в списке которых графа «Наказать Армению» отсутствует. Война Грузии с Абхазией – вопрос времени Для большей ясности картины, предлагаю рассмотреть ситуацию, сравнив её с армяно-азербайджанским конфликтом, в котором, как известно, также фигурируют вопросы открытия транспортных коридоров. Обратите внимание, с каким невероятным скрипом идут переговоры представителей Баку и Еревана вокруг именно этого вопроса. Вне зависимости от того, кто кого хочет «задушить». Любые попытки наладить коммуникации между вчерашними военными противниками, натыкаются на невероятное количество возражений. Как известно, в долгосрочной перспективе армяно-азербайджанский конфликт в целом исчерпан: судя по всему, в Ереване начинают понимать, что война закончена и повторить подвиг начала 90-х годов прошлого века армянам не удастся. Словом, так или иначе, но есть понимание, что новой крупной войны не будет, а значит, пора переходить к поэтапному строительству стабильного мира без попыток реванша, как минимум, на десятилетия.

Но даже в ситуации четко очерченных перспектив на будущее, консультации между Баку и Ереваном длятся уже почти два года, а конкретных результатов, скажем прямо, пока негусто. Так что тогда говорить об открытии Абхазской железной дороги, если урегулирование российско-грузинского конфликта, вызванного насильственным отторжением Абхазии от Грузии, даже не начиналось? Сегодня, с юридической точки зрения, в Абхазии продолжается война, которая не останавливалась ни на секунду. Грузия понимает, что пока Россия сильна и имеет возможность осуществлять свою традиционную экспансионистскую политику, для Грузии возвращение потерянных территорий – дело совершенно нереальное. От того и нет даже признаков движения в эту сторону. Но это вовсе не значит, что Грузия смирилась с потерей Абхазии. Официальный Тбилиси терпеливо ждет, когда, наконец, откроется «окно возможностей», и когда появится тот самый, исторический шанс, выпадающий раз в сто лет. Грузия и Абхазия – это не вчерашние, как Азербайджан и Армения, а сегодняшние и, с высокой степень, вероятности, завтрашние противники в возможной войне. Стоит ли в такой ситуации рассчитывать, что в один прекрасный день грузины вдруг скажут армянам: «А, знаете, что, неважно, что там случится с Грузией и как пострадают её национальные интересы! Главное – чтобы было хорошо и выгодно нашим дорогим армянским соседям!» И откроют Еревану железную дорогу через Абхазию.

Что не позволено Азербайджану, не позволено и Грузии Сегодня для возобновления работы магистрали, бездействующей с начала 90-х, нет никаких условий. И дело тут не в технических вопросах – приди стороны к политическому соглашению, открытие этой магистрали было бы воспринято миром, как грандиозный шаг к примирению. Не сомневаюсь, нашлись бы и деньги, и необходимые технические ресурсы для восстановления бездействующего тридцать лет железнодорожного полотна. Примерно также, в диалоге о возобновлении железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, о техническом состоянии дороги вообще не говорят. Ибо понимают: будет политическое решение, найдутся и деньги. Ведь одной из проблем, мешающей открытию Зангезурского транспортного коридора, является вопрос контроля над границей и тема территориальной юрисдикции. В Абхазии мы видим ровно ту же картину, только еще более запущенную. Азербайджан и Армения – два международно признанных государства, которые могут позволить себе вести переговоры с равным статусом. Тогда, как в случае с Абхазией все обстоит принципиально иначе. Ибо для Тбилиси подписание любого документа с представителями насильственно отторгнутыми от нее территориями требует максимальной осторожности, чтобы это ни в коем случае не было похоже на признание правительством Грузии легитимности абхазских сепаратистов.