Международная сеть кофеен Costa Coffee открывается в Азербайджане

Известный во всем мире британский бренд с полувековой историей Costa Coffee наконец-то добрался до Азербайджана. Обладателями франшизы в Азербайджане стали ISR holding совместно с инвестиционной компанией Moonwake.

В течение пяти лет компания планирует расширить азербайджанскую сеть до 30 кофеен, обеспечив рабочими местами более 200 человек. Первая кофейня откроется в одном из люксовых торговых центров Баку Port Baku Mall. Весной 2023 года Costa появится также в тройке крупнейших ТЦ Баку, таких как Deniz Mall, Nargiz Mall и Ganjlik Mall.

Costa Coffee – международный бренд по продаже кофе и одноименная глобальная сеть кофеен, основанная в Великобритании в 1971 году братьями Серджио и Бруно Коста, итальянцами по происхождению. Итальянские традиции и английские технологии – одно из конкурентных преимуществ бизнеса Costa во всем мире. Отметим, что на данный момент Costa Coffee присутствует в более чем 30 странах мира и управляет более чем 5000 кофейнями.