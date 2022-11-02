Главком Украины: Россия увеличила число атак, ситуация напряженная

Российская армия втрое увеличила число атак на фронте, сказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с командиром сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, передает BBC.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но остается под контролем, - написал Залужный в своем телеграм-канале. – Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону".

Главком ВС Украины обратил внимание на проблему ракетных атак со стороны армии РФ и применения ударных беспилотников. "Наши партнеры понимают необходимость поставок Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", - сказал Залужный.

В последние недели российские войска возобновили атаки в Донецкой области – по данным Генштаба ВСУ, они наступают по трем направлениям.