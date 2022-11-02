Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 04:28

С 2027 года Азербайджан готов удвоить поставки газа в Европу, доведя экспорт «голубого топлива» до 20 миллиардов кубометров в год. Но для этого официальный Брюссель должен гарантировать, что в будущем не откажется от своих договоренностей с Азербайджаном и не вернется к закупкам дешевого топлива у России. Об этом в интервью газете британской газете Financial Times заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов. Как уже сообщалось, согласно меморандуму, подписанному летом нынешнего года между Евросоюзом и Азербайджаном, наша страна намерена удвоить с 2027 года поставки газа в Европу. Данное соглашение является следствием нового стратегического курса объединенной Европы, направленного на полный отказ от импорта российского газа. В этом контексте Азербайджан является для Европы одним из альтернативных источников «голубого топлива».

Однако Россия не готова уступать свои позиции на европейском газовом рынке. И хотя проект «Северный поток-2», по сути, провалился, президент Владимир Путин выдвинул недавно идею создания нового газового хаба в Турции. По замыслу Кремля, поступление в этот хаб природного газа из России, а также из других источников, позволит создать на европейском рынке долгосрочную стабильность и предотвратить резкий рост цен на топливо. «Европа срочно нуждается в альтернативных поставках газа, - отметил Эльнур Мамедов. – И мы должны быть уверены в том, что речь идет о стабильном контракте с Евросоюзом, а не о возникшем из-за войны в Украине спонтанном спросе, который может так же неожиданно прекратиться, как и возник, после чего европейцы вновь станут покупать газ у России». По словам заместителя главы МИД Азербайджана, чтобы нарастить в соответствии с договоренностями поставки, Азербайджану нужны «миллиарды долларов» инвестиций для расширения Южного газового коридора, а также долгосрочные, до 2027 года, контракты с европейскими компаниями. «Кто бы ни был заинтересован в инвестировании – отдельные государства или частные компании, они сначала должны предоставить средства, чтобы мы, в свою очередь, могли увеличить мощности, - подчеркнул азербайджанский дипломат. – Я бы не сказал, что в ЕС на сей счет есть серьезные разногласия. Тем не менее, речь идет о важной части общего пазла, который пока еще не сложился». Эльнур Мамедов отметил, что Баку рад внести свой вклад в достижение энергетической безопасности Европы, но он также ожидает от ЕС готовности к инвестициям.