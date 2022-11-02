Баку хочет миллиарды долларов и твердые гарантии от Европы наш обзор
С 2027 года Азербайджан готов удвоить поставки газа в Европу, доведя экспорт «голубого топлива» до 20 миллиардов кубометров в год. Но для этого официальный Брюссель должен гарантировать, что в будущем не откажется от своих договоренностей с Азербайджаном и не вернется к закупкам дешевого топлива у России.
Об этом в интервью газете британской газете Financial Times заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
Как уже сообщалось, согласно меморандуму, подписанному летом нынешнего года между Евросоюзом и Азербайджаном, наша страна намерена удвоить с 2027 года поставки газа в Европу. Данное соглашение является следствием нового стратегического курса объединенной Европы, направленного на полный отказ от импорта российского газа. В этом контексте Азербайджан является для Европы одним из альтернативных источников «голубого топлива».
Однако Россия не готова уступать свои позиции на европейском газовом рынке. И хотя проект «Северный поток-2», по сути, провалился, президент Владимир Путин выдвинул недавно идею создания нового газового хаба в Турции. По замыслу Кремля, поступление в этот хаб природного газа из России, а также из других источников, позволит создать на европейском рынке долгосрочную стабильность и предотвратить резкий рост цен на топливо.
«Европа срочно нуждается в альтернативных поставках газа, - отметил Эльнур Мамедов. – И мы должны быть уверены в том, что речь идет о стабильном контракте с Евросоюзом, а не о возникшем из-за войны в Украине спонтанном спросе, который может так же неожиданно прекратиться, как и возник, после чего европейцы вновь станут покупать газ у России».
По словам заместителя главы МИД Азербайджана, чтобы нарастить в соответствии с договоренностями поставки, Азербайджану нужны «миллиарды долларов» инвестиций для расширения Южного газового коридора, а также долгосрочные, до 2027 года, контракты с европейскими компаниями.
«Кто бы ни был заинтересован в инвестировании – отдельные государства или частные компании, они сначала должны предоставить средства, чтобы мы, в свою очередь, могли увеличить мощности, - подчеркнул азербайджанский дипломат. – Я бы не сказал, что в ЕС на сей счет есть серьезные разногласия. Тем не менее, речь идет о важной части общего пазла, который пока еще не сложился».
Эльнур Мамедов отметил, что Баку рад внести свой вклад в достижение энергетической безопасности Европы, но он также ожидает от ЕС готовности к инвестициям.
Европейская комиссия отказалась отвечать на запрос Financial Times о наличии переговоров с потенциальными частными и государственными инвесторами.
«В Евросоюзе Азербайджан считают надежным стратегическим торговым партнером в сфере энергетики», - пишет Financial Times со ссылкой на неназванное официальное лицо в руководстве ЕС.
Следует отметить, что инвестиции в несколько миллиардов долларов необходимы Азербайджану, в первую очередь, для строительства дополнительных компрессорных станций в Южном газовом коридоре, по которому газ с месторождения «Шах-Дениз» прокачивается через Турцию и Грузию на юг Европы, а также для начала добычи газа на других месторождениях Каспийского моря. Однако для привлечения инвестиций между Баку и европейскими компаниями должны быть заключены долгосрочные газовые контракты. В 2013 году Азербайджан уже подписывал такие контракты, в ходе которых ему удалось привлечь инвестиции на общую сумму 40 миллиардов долларов, которые позволили Баку реализовать проект Южного газового коридора, и получить свою долю европейского «газового пирога».
Однако история с болгарской компанией «Булгаргаз», которая должна была с 2020 года ежегодно закупать по «Южному газовому коридору» 1 миллиард кубометров азербайджанского газа, показала, что порой не помогают и долгосрочные контракты. Haqqin.az уже писал о том, как пророссийски ориентированные власти Болгарии создавали искусственные препятствия, чтоб не допустить выход азербайджанского топлива на болгарский рынок. В результате, хоть «голубое топливо» из Азербайджана было ощутимо дешевле, Болгария долгое время продолжала покупать дорогой российский газ.
И только недавно, после сдачи в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария - газопровод IGB, происходившее в присутствии президента Ильхама Алиева, эта проблема была решена и азербайджанский газ получил доступ на болгарский рынок.