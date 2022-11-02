Русские не стреляют по Днепру. Коломойский и евреи договорились с Кремлем? видеорепортаж Эйнуллы Фатуллаева
Журналист Эйнулла Фатуллаев находится в Днепре. В Украине продолжается кровопролитная война, российские войска ведут беспощадный ракетный обстрел многих городов. Однако город Днепр словно выпадает из общей страшной картины. Среди жителей Днепра бытуют две версии спасения города: сделка миллиардеров с Кремлем и безопасность еврейской общины города. На вопросы журналиста отвечают мэр города Борис Филатов, глава еврейской общины Александр Абрамович...
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