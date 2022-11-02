Министерство обороны Азербайджана заявляет об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе двух стран.

Согласно сообщению военного ведомства, в ночь с 3 по 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Еллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Отметим, что 3 ноября Минобороны Азербайджана также сообщало, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе.