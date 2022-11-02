Армяне пять часов стреляли по азербайджанским позициям на границе заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе двух стран.
Согласно сообщению военного ведомства, в ночь с 3 по 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Еллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.
Отметим, что 3 ноября Минобороны Азербайджана также сообщало, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе.