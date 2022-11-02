Байден: США скоро «освободят Иран»

Соединенные Штаты скоро "освободят Иран", иранцы "освободят себя сами". Об этом заявил Джо Байден на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, сообщает телеканал C-Span.

Во время рассказа о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов Джо Байден отвлекся и неожиданно обратился к иранской тематике, ответив на вопрос человека в зале. "Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", - сказал американский президент, не приведя никаких подробностей.

Зал отреагировал на эти слова одобрительно. После этого глава Соединенных Штатов вновь вернулся к рассказу о ветеранах.