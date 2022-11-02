В Турции могут усилить газопровод «Турецкий поток»

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства дополнительного трубопровода для усиления "Турецкого потока" в рамках создания в стране газового хаба. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

"Делая это предложение (по строительству газового хаба в Турции - ред.), (президент России Владимир - ред.) Путин увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта, и Турция является наиболее естественным географическим местом для этого", - сказал представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет. Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной - транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки", - подчеркнул Ибрагим Калын.