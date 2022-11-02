Ульвия Худиева, собкор 12:05

Из-за долгового скандала между подрядчиком и субподрядчиком построенная в селе Лода Лерикского района модульная школа уже два года не сдается в эксплуатацию. Как выяснилось, ООО Modenko, выигравшее тендер на строительство модульной школы в селе, заказало монтажные работы субподрядчику – ООО Vüqar 1970, которое выполняло их с августа по октябрь 2020 года. А вот мелкие ремонтные работы компания так и не завершила, поскольку не получила в полном объеме оплату, и потому отказалась передавать объект в эксплуатацию.

Сотрудник, не захотевший раскрывать своего имени, сообщил корреспонденту haqqin.az, что всего в селах Лерикского района строится или планируется построить 26 школ, однако проблемы возникли только в Лоде. К монтажным работам компания Vüqar 1970 привлекла местных сельчан, а также жителей Астаринского района. Ее представители утверждают, что затратили на строительство школы свыше 158 тысяч манатов, тогда как компания Modenko перечислила только 80 тысяч. Подтверждено также, что заработная плата сельчан, задействованных в строительстве школы, до сих пор полностью не выплачена. К слову, среди них есть члены семей шехидов и ветераны войны. «Только местным жителям задолжали около 25 тысяч манатов», - пожаловался сотрудник Исполнительной власти, добавивший, что представители Министерства образования, местной Исполнительной власти, а также обеих компаний в поселке уже были, здание школы осмотрели и на месте оценили стоимость проекта.

«Компания-субподрядчик говорит, что стоимость проекта возросла из-за того, что село Лода расположено в местности со сложным рельефом, - рассказал представитель Исполнительной власти. - По этой причине доставка строительных материалов обошлась строителям в два раза дороже, чем планировалось по смете. Подрядчик же, наоборот, утверждает, что затраты намеренно завышены». Местные жители, которые были заняты на строительстве, обратились к представителям обеих компаний с требованием выплатить им причитающиеся за работу деньги. Но инженеры Modenko утверждают, что ничего не должны субподрядчику, а в компании Vüqar 1970 заявили, что не могут выполнить требование сельчан, поскольку им не перечислены деньги в полном объеме. Следует отметить, что около года назад ООО Modenko выдвинуло по факту обращения жителей иск к компании Vüqar 1970, руководитель которой, Вугар Зейналов, возложил всю вину на компанию-подрядчика. Построенная в селе Лода модульная школа, которую строители отказываются сдавать до тех пор, пока подрядчик не выплатит им всю сумму, рассчитана на сорок учеников начальных классов.

Согласно затребованной haqqin.az информации, ООО Modenko стало победителем тендера, который 27 июля 2021 года организовало Управление капитального строительства и снабжения Министерства образования (сейчас - Министерство науки и образования - ред.). Сообщается, что ранее компания называлась Providence Deutsch Limited. Ее законным представителем является Гасанов Бахруз Ильдырым оглы. Дополнительной информации об этом ООО в открытом доступе мы не нашли. Эйнулла Рамазанов, представитель Исполнительной власти в селе Тюлюкони, в состав которого входит Лода, сообщил haqqin.az, что в настоящее время в селе функционирует старая школа, построенная еще в 1968 году. Она давно не ремонтировалась и находится в аварийном состоянии. «Село Лода расположено в горной местности, и условия проживания здесь очень непростые, - рассказал Эйнулла Рамазанов. - Ни здесь, ни в близлежащих населенных пунктах нет полной средней школы. Так что, окончив первые четыре класса, местные детишки должны ехать учиться в Астару или в другие регионы. В селе Лода прописаны 240 жителей, но фактически здесь живут около ста тридцати человек. В данный момент в старой школе учатся всего десять школьников…»