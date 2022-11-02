Американский Институт изучения войны: У России серьезные проблемы на фронте

Российские военные столкнулись с новыми серьезными проблемами в Украине, следует из отчета американского Института изучения войны (ISW), который опубликован на официальном сайте.

Параллельно со значительными потерями личного состава в ходе боевых действий в Украине российские войска продолжают сталкиваться с выраженными проблемами поставки тяжелой военной техники. По данным Министерства обороны Великобритании, в середине октября Россия теряла более 40 единиц бронетехники в день.

В последние недели Москва, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси.