Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа после предпринятых ранее попыток Палестины запустить несколько ракет по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", - говорится в сообщении.

По словам военных, "самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС".

"Атака была совершена в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа израильской территории", - сообщили в армии Израиля.