Евросоюз о встрече Мустафаева и Григоряна
В ЕС прокомментировали третье заседание комиссий сторон по вопросам делимитации и безопасности границ под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.
«Эта встреча последовала за договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в ходе их трехсторонних встреч в Брюсселе. ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, и готовность сторон продолжать работу над решением вопросов, связанных с границей, а также над улучшением ситуации в области безопасности», - говорится в сообщении на сайте ЕС.