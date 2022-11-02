Сегодня в Баку во Дворце спорта имени Гейдара Алиева стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо. В нем принимают участие 366 дзюдоистов и дзюдоисток из 61 страны. Азербайджан представлен 37 спортсменами и спортсменками.

В первый день соревнований разыгрываются медали в весовых категориях до 48 и 52 кг у женщин, а также 60 и 66 кг у мужчин.

От Азербайджана сегодня на татами выйдут:

Мужчины. 60 кг. Ровшан Алиев, Туран Байрамов, Кярамят Гусейнов, Балабек Агаев.

Мужчины. 66 кг. Орхан Сафаров, Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов, Исмаил Ибрагимов.

Женщины. 48 кг. Аиша Гурбанлы, Рамиля Алиева, Лейла Алиева.

Женщины. 52 кг. Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева.

В 16:00 начнется церемония открытия. Финальный блок стартует в 17:00. Соревнования завершатся 6 ноября.