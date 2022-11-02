В России признали гибель моряков крейсера «Москва»

17 моряков с крейсера «Москва» были официально признаны погибшими судом в Севастополе. Их смерть якобы не связана с военными действиями в Украине, следует из материалов дела.

Тексты решений гражданского суда не опубликованы, о них есть информация только в судебной картотеке. Дела рассматривались в закрытом режиме, заявителями по каждому делу выступал командир воинской части №42948 и родственники моряков.

Флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва» затонул 13 апреля после взрыва во время дежурства недалеко от острова Змеиный. Министерство обороны России признало пропавшими без вести 27 членов экипажа, одного моряка признали погибшим. Всего, по разным оценкам, на корабле было не менее 400 человек, в том числе матросы срочной службы.