Суд принял решение в отношении задержанного замминистра
В отношении задержанного в ходе операции первого заместителя министра культуры Эльнура Алиева избрана мера пресечения, ограничивающая право покидать место жительства, сообщает АПА.
Задержанному несколько дней назад начальнику отдела снабжения и имущества Министерства культуры Илькину Насибову предъявлено обвинение в хищении в крупном размере.
Отметим, что Эльнур Алиев был привлечен к следствию во время операции, проведенной 1 ноября Службой государственной безопасности (СГБ) в Министерстве культуры. Вчера Эльнур Алиев по распоряжению президента Азербайджана был освобожден от занимаемой должности. Другой задержанный сотрудник Минкульта Илькин Насибов был арестован Сабаильским районным судом на 4 месяца.