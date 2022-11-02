Представитель США обсудит в Баку транспортные маршруты

Заместитель руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) по Европе и Евразии Эрин Макки сегодня прибудет в Азербайджан, сообщили в посольстве США в Баку.

В рамках визита Макки проведет встречу с заместителем министра сельского хозяйства для обсуждения перспектив сотрудничества Азербайджана и США и партнерства USAID с правительством Азербайджана, а также встретится с генеральным директором Бакинского порта для обсуждения транспортных маршрутов и связанных с ними вопросов.