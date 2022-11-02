Россия может начать закупки одежды и обуви в Северной Корее

Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из Северной Кореи. Об этом заявило российское посольство в КНДР на официальном сайте.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», - говорится в сообщении.

По словам дипломатов, российская сторона будет прорабатывать возможность импорта из Северной Кореи в соответствии с правовыми условиями, выдвинутыми ООН.