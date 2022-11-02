Спикер парламента Ирана вместо Баку поедет в Ереван ОБНОВЛЕНО
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф приглашен в Ереван, сообщили армянским СМИ в пресс-службе парламента Армении.
Там подчеркнули, что «о каких-либо сроках говорить преждевременно».
*** 12:37
Отложен визит председателя парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа в Азербайджан, сообщают местные СМИ.
Причина откладывания визита не раскрывается. Отмечается, что Галибаф посетит Азербайджан «в более подходящее время».
В ходе недавнего телефонного разговора глав МИД Азербайджана и Ирана последний анонсировал скорый визит Галибафа в Азербайджан.