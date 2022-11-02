Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:40

Армянские СМИ распространили сегодня информацию о том, что глава сепаратистского режима в Карабахе Араик Арутюнян назначил миллиардера Рубена Варданяна, отказавшегося несколько месяцев назад от российского гражданства и переехавшего в Карабах, «государственным министром». Когда армянский сепаратизм, полыхнувший в феврале 1988 года в бывшей НКАО, а также последовавшие затем этнические чистки в отношении азербайджанского населения и оккупация Арменией почти двадцати процентов территории Азербайджана привели к сокрушительному разгрому Армении в 44-дневной войне, казалось по здравому разумению, что это отрезвит головы махровых националистов, что армянское общество откажется от набивших оскомину претензий на Карабах, что сепаратистский очаг в Ханкенди угаснет, а проживающие в Карабахе этнические армяне, наконец-то, осознают – другого выхода, кроме реинтеграции в Азербайджан, нет.

Казалось бы, итоги последней войны не оставили лидерам так называемой «НКР» никаких надежд на возрождение сепаратистского духа 80-х. И в самом деле, ограниченная территория, формально контролируемая российскими миротворцами, находится с трех сторон в поле зрения подразделений азербайджанской армии, сухопутная связь сепаратистов Ханкенди с Арменией поддерживается через Лачинский коридор шириной в пять километров, на протяжении которого армия Азербайджана занимает господствующие высоты, а обеспечение этих районов газом и электричеством полностью зависит от Азербайджана. Короче, если отбросить в сторону прочие факторы и взять за основу только географию, неизбежное угасание костра сепаратизма, разожженного в Ханкенди тридцать два года назад, представляется очевидным. Но если принять во внимание ту часть армянского общества, рассуждения которого конфликтуют со здравым смыслом, а также фактор России, использующей армянский сепаратизм для обеспечения своих интересов на Южном Кавказе, то приходишь к невеселому выводу – даже несмотря на безоговорочную победу Азербайджана в 44-дневной войне, ждать, пока в Ханкенди окончательно угаснет очаг сепаратизма, придется еще долго. Что в лишний раз подтверждает деятельность и публичные заявления Рубена Варданяна – армянского миллиардера российского происхождения.

Как известно, Варданян отказался от российского гражданства (пока формально – ред.) и переехал из Москвы в Ханкенди, чтобы, по его собственному выражению, «спасти Карабах». Появление в этих местах близкого к Кремлю армянского миллиардера, наладившего в свое время международную схему по отмыванию денег и громогласно объявившего о своей новой «миссии», приводит к единственно логичному выводу – вытесняемая из региона Россия, из-под влияния которой постепенно выходит ее верная союзница, Армения, готова вновь, как и в 1988 году, поднять в Карабахе волну армянского сепаратизма. На этот раз разница будет только в лозунгах: если в 1988 году армяне, собравшиеся в центре Ханкенди, прославляли Армению и «миацум», пытаясь создать на территории Азербайджана второе армянское государство, то на этот раз в ипостаси «спасителя» предстает уже не Ереван, а Москва, что закономерно: итоги 44-дневной войны окончательно лишили Армению возможности гарантировать своим карабахским соотечественникам «независимость, безопасность и процветание». А вот у России с ее миротворцами такая возможность есть. Начиная с сегодняшнего дня (4 ноября) Рубен Варданян приступает к фактическому руководству так называемым «режимом» и, как сообщают армянские СМИ, в должности «государственного министра» с широкими полномочиями. Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян пока остается при своей должности, правда, с ограниченными полномочиями. Что естественно, если учесть, что российские СМИ, широко освещающие «карабахскую хронику» Варданяна, дружно представляют его не иначе как «нового лидера карабахских армян». В интервью газете «КоммерсантЪ» отставной московский банкир, вернувшийся на историческую родину, чтобы «спасти Карабах», подверг критике итоги сочинских переговоров, заявив, что карабахские армяне никогда не признают их результаты. Характерно в этой связи прозвучало заявление Варданяна о том, что у Армении нет полномочий «решать судьбу Карабаха». По его словам, проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России и без участия представителей «НКР» является «неправильным форматом». «Армения и Азербайджан могут вести друг с другом переговоры о границе. Но свою судьбу Карабах будет решать сам, - подчеркнул новый «госминистр». – К сожалению, переговоры в Сочи нельзя считать успешными. В итоговом тексте не упоминается вопрос о статусе... Карабаха, который остается открытым. Также нигде не говорится, что российские миротворцы продолжат обеспечивать мир и останутся в Карабахе, удерживая стороны от применения силы или угрозы ее применения, пока не будет найдено политическое решение. Также там не хватает заявления, что к переговорам по решению вопроса о статусе... Карабаха при международном посредничестве привлекаются представители самого... Карабаха».