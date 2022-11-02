Беларусь перехватила украинский беспилотник ВИДЕО
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, применявшийся для тренировок сброса взрывных устройств. Об этом сообщил госпогранкомитет Беларуси в Telegram-канале.
Инцидент произошел в Гомельском районе в километре от границы.
«Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.