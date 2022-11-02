Kapital Bank принял участие в двух конференциях BAFT
С 2 по 4 ноября 2022 года Ассоциация банков по финансам и торговле (BAFT) провела Международную торговую и Региональную банковскую конференции в американском Хьюстоне. В мероприятиях принял участие Вугар Садиг, советник по международным связям председателя правления Kapital Bank.
Международная торговая конференция была посвящена таким ключевым отраслевым темам, как цепочка поставок, цифровизация торговли, устойчивость/экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG), регулирование и комплаенс, а также другим актуальным вопросам, влияющим на международную торговлю и ее финансирование. В конференции приняли участие банковские эксперты, должностные лица различных стран и представители других учреждений, участвующих в международной торговле и цепочке поставок. Конференция региональных банков была проведена для обсуждения интересующих банки тем и обмена мнениями между участниками.
«Глобальная геополитическая неопределенность ставит сегодня перед банками множество вызовов. Поэтому, и в том числе из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, банки вынуждены вносить дополнения и изменения в свою регуляторную и комплаенс-политику. Цель конференций состояла в том, чтобы обсудить подобные вопросы, а также найти способы обеспечения устойчивого финансирования международной торговли и цепочки поставок», - отметил Вугар Садиг, советник по международным связям председателя правления Kapital Bank.
BAFT - дочерняя организация Американской ассоциации банков, членом которой Kapital Bank является с 2017 года. Банк активно участвует в различных мероприятиях, организуемых BAFT.
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