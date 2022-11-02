Как видно, ультраправые в Национальной ассамблее Франции совершенно не боятся бросать подобное расистское оскорбление коллеге-депутату даже в стенах парламента. И судя по тому, что автор совершенно спокоен, он и его сторонники даже не боятся последствий. А действительно, чего бояться, если представители так называемого «левого» крыла высшего законодательного органа Франции уже неоднократно становились инициаторами принятия решений, в основе которых домыслы, ложь, клевета, инсинуации, фальсификации. Достаточно вспомнить стойкую антиазербайджанскую, антитурецкую и антиисламскую позицию французских парламентариев практически всех политических мастей. И это на протяжении десятилетий, а то и столетий. Если «левым» это позволительно, то почему «правым» нельзя?

Но вот еще вопрос: а кто из тех, кто бурно и совершенно правильно заступился за оскорбленного члена парламента от NUPES, столь же открыто и эмоционально выразился бы против антиазербайджанских инсинуаций, которые французский парламент собирается в скором времени облечь в законодательную «упаковку»? Вопрос, как представляется, риторический!