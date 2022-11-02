Эрдоган и Путин договорились о поставках зерна в бедные страны

Россия и Турция будут поставлять зерно бесплатно нуждающимся странам, в том числе государствам Африки. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган договорился с главой России Владимиром Путиным, сообщает TRT Haber.

«В условиях продовольственного и энергетического кризиса многие страны ошеломлены и беспомощны перед лицом этой новой реальности. Хуже всего чувствуют себя хрупкие государства Азии и Африки… Я высказал свое мнение, что мы должны отправить зерно в слаборазвитые страны и оказать поддержку. Этот вопрос поднимался и на моей встрече с господином Путиным. На встрече с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным мы договорились бесплатно отправлять зерно в страны, которые в нем нуждаются. Мы достигли консенсуса в пользу Африки», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на выставке MUSIAD EXPO.