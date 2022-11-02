Еврофутбол: дальше с Азербайджаном, но без Хорватии, Чехии, Шотландии...

К сожалению, несмотря на все усилия «Карабаха», подобраться к занимающей 28-е место Польше так и не удалось. У Азербайджана сейчас 16,125 балла, у Польши – 18,500. И у нас, и у поляков осталось по одному клубу. Познаньский «Лех», как и «Карабах», будет играть в 1/16 финала Лиги конференций. Чтобы опередить Польшу уже в этом сезоне, «Карабах» должен одержать на пять побед больше, чем «Лех», а это из области фантастики.

При этом Азербайджан далеко оторвался от 30-го места, которое занимает Казахстан (12,625), проваливший нынешний евросезон. Стоит сказать, что 29-я позиция – крайне низкий показатель для Азербайджана. В последние годы мы стабильно занимали 26-ю строчку, а в 2018 году даже были 23-ми. Сказывается то, что в последние годы остальные наши команды выступают в еврокубках крайне слабо, фактически не помогая «Карабаху». Возьмем нынешний сезон. Из 3,500 набранных баллов 2,625 в активе агдамского клуба. «Нефтчи» смог набрать лишь 0,5 балла, «Зиря» - 0,250, «Габала» - 0,125.

Рекордный показатель Азербайджана в рейтинге УЕФА за один сезон – 4,375 балла. Чтобы превзойти его, «Карабаху» надо одержать две победы, то есть как минимум пробиться в 1/8 финала Лиги конференций. Это задача выглядит более реальной.

Еврокубки возобновятся в феврале. Выступление продолжат 64 клуба из 24 стран, в том числе и Азербайджана. При этом такие страны, как Шотландия, Чехия, Хорватия, Греция, Израиль, которые опережают нас в рейтинге УЕФА, уже лишились всех своих представителей.

Напомним, жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций состоится 7 ноября.