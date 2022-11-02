Британская разведка: в российской армии могут появиться «заградотряды»

Минобороны Великобритании допустило формирование «заградотрядов» в российской армии. Об этом сказано в ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине, который опубликован на сайте ведомства.

По словам британских специалистов, из-за низкого морального духа личного состава и нежелания военнослужащих воевать в российских подразделениях, воюющих в Украине, могут начать развертывание «заградительных отрядов».

«Российские генералы высказывали инициативу дать командирам в армии разрешение на применение оружия против дезертиров, чтобы военные удерживали оборону, пока не погибнут», - полагают в Великобритании.