В Армении жалуются на снижение рождаемости после войны

Снижение рождаемости в Армении является следствием 44-дневной войны, заявил армянским СМИ министр труда и социальных вопросов страны Нарек Мкртчян.

По его словам, в 2023 году в Армении прогнозируется рождение 36 тыс. детей, хотя в 2022 году этот показатель составил 37 тыс.

«В первом полугодии 2021 года (по сравнению с тем же периодом 2020 года) рост рождаемости составил 8-9%, однако в годовом разрезе это было всего 0,4%. То есть после войны ситуация с рождаемостью резко ухудшилась», - сказал он.