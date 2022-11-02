15 ноября впервые в Азербайджане с участием руководителей местных и международных компаний, должностных лиц государственных учреждений и предпринимателей будет проведен Baku International CEO Summit.

Как сообщает Report, организатором мероприятия является Азербайджанский институт HR.

Цель мероприятия - проведение обсуждений и обмена мнениями о применяемых в мире инновациях в области менеджмента, современных нововведениях и развитии технологий в этой сфере, передовых практиках.

Baku International CEO Summit пройдет под девизом "Во имя лучшего будущего" для дальнейшего укрепления корпоративного управления в нашей стране на основе приоритета "устойчиво растущая конкурентоспособная экономика", первого из "Национальных приоритетов", планируемых к реализации в ближайшие годы в рамках "Азербайджан 2030: социально-экономическое развитие", утвержденного указом президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года.