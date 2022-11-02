Медведев назвал цель России: остановить «верховного властелина ада»

Цель России, бросившей армию на покорение Украины и вступившей в сильнейший с Карибского кризиса конфликт с Западом, по словам Медведева, заключается в том, чтобы «остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис».

«Мы приобрели сакральную мощь», - написал Медведев в своем телеграм-канале, добавив, что испытывает вместе с другими чувство «пробуждения» и уверен, что скоро и остальные «проснутся окончательно», а «трухлявый миропорядок рухнет».

«Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке», - утверждает Медведев, оговариваясь, что «священную землю, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди», Россия «никому не отдаст». Против России, по мнению замглавы Совбеза, выступает «кучка безумных нацистов-наркоманов» и «стая лающих собак из западной псарни», у которых «нет веры и идеалов».

«Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы», - пишет Медведев, добавляя, что у России «есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную», хотя это и не является целью.

Как следует из объяснений Медведева, он ощущает, что мысли вкладываются в его голову извне и руководят его поступками. «Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель», - пояснил замглавы Совбеза.