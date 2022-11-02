Раиси ответил на обещание Байдена «освободить Иран»

Иран стал свободным 43 года назад и сейчас по-прежнему намерен сохранять эту свободу. Так президент Ирана Ибрагим Раиси отреагировал на желание президента США Джо Байдена «освободить Иран».

«США готовы уничтожить множество людей во всем мире, чтобы служить своим интересам. Иран обрел свободу 43 года назад и полон решимости не оставаться в плену», - цитируют Раиси иранские СМИ.

Он добавил, что Иран ни при каких обстоятельствах не станет «дойной коровой» в руках Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Джо Байден на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, отвечая на вопрос по иранской тематике, заявил, «Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя».