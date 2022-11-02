PASHA Hayat на международном WebSummit 2022

14:29

PASHA Life, ведущая компания Азербайджана по страхованию жизни, которая в последние годы продолжила свое развитие по основному стратегическому направлению - Цифровизация, принимает участие в международном веб-саммите, который проходит в Лиссабоне.

Сотрудники PASHA Life, всегда отличающейся своими инновационными решениями, представляя компанию на крупнейшем в мире ИТ-саммите, обмениваются идеями о новом опыте, знаниях и инновациях в области технологий. Это, в свою очередь, создает основу для внедрения и использования в Азербайджане последних инновационных решений в сфере страхования.

WebSummit 2022 является одним из крупнейших в мире технологических мероприятий, проводится в Лиссабоне ежегодно с 2009 года. В настоящее время эта конференция стала «крупнейшим и наиболее важным рынком технологий в Европе».