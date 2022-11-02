Иранские «шахиды» долетели до Львовской области

Утром 4 ноября в Львовской области сбили иранский беспилотник «Shahed». Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Он призвал быть готовыми к тому, что такие беспилотники могут снова попытаться атаковать.

По словам экспертов, для достижения территории западной Украины с юга дрону необходимо было преодолеть большое расстояние по территории страны. Это может указывать на запуск дронов с более близкого расстояния, например, с территории Беларуси.