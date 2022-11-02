Государственная противопожарная служба МЧС обнаружила серьезные нарушения в кафе Xəngəland, которое принадлежит Ахмедову Сабиру Фаиг оглу и расположено на улице Мехти Гусейна в Сабаильском районе Баку.

В министерстве сообщили, что проверка была проведена после получения информации о доставке в объект баллонов с пропаном на автомобиле марки «Газель». Побывав в самом объекте, сотрудники МЧС выявили следующие нарушения:

- на этаже, где расположен объект, из общей коридорной части здания, предназначенной для безопасной эвакуации людей, в помещение кухни проложен несанкционированный газопровод, к которому через резиновую трубу подключены газовые баллоны с пропаном, что грубо нарушает требования пожарной безопасности, строительные нормы и правила;

- в помещениях объекта не установлены автоматические устройства пожарной сигнализации;

- на объекте - месте массового скопления людей нет резервного пути эвакуации;

- объект не обеспечен количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями;

- не проводился профилактический осмотр электросетей и не проверялось сопротивление изоляции электрических проводов напряжения;

- дымоходы не были очищены от остатков масла и других горючих материалов;

- установлено, что персонал объекта не был проинструктирован по мерам пожарной безопасности и правилам поведения при пожаре.

Также отмечается, что предприниматель ранее получал неоднократные предупреждения в связи с допущенными нарушениями.

В связи с обнаруженными нарушениями было решено приостановить работу объекта и удалить с территории баллоны с пропаном. К слову, местные жители данное решение встретили с одобрением.