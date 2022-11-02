В случае победы республиканской партии Соединенных Штатов на промежуточных выборах в Сенат 8 ноября «Украине не достанется ни цента». Об этом заявила член Палаты представителей Тейлор Грин в ходе предвыборного выступления, сообщает HuffPost.

«Демократы распахнули нашу границу настежь... При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее. Нынешнее правительство совершенно не беспокоят нужны собственного региона», - заявила она.

С аналогичным заявлением выступал лидер меньшинства Палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти. По его словам, в случае победы на выборах республиканцы могут перекрыть финансовые потоки в Украину.