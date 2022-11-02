Лукашенко: тысячу двести раз говорил - я не собираюсь посылать военных в Украину

У Беларуси нет планов отправлять своих военнослужащих воевать в Украину, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации, пишут белорусские СМИ.

«Сегодня кричат: «Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!» Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет», - сказал Лукашенко.

Говоря о гражданах Беларуси, добровольно участвующих в российско-украинской войне, Лукашенко сказал, что «их туда не посылал»: «Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят», - подчеркнул он.