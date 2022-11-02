Си Цзиньпин предложил Шольцу вместе объявить бойкот отдельным странам

Председатель Китая Си Цзиньпин во время встречи предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу вместе объявить бойкот странам, которые ведут протекционистскую политику. Об этом заявил китайский МИД на официальном сайте.

Глава Китая выразил надежду на то, что вместе с ФРГ они смогут объявить бойкот протекционизму и обеспечить «более плодотворное сотрудничество на благо народов двух стран». Сотрудничество планируют укреплять по нескольким направлениям: от космических технологий до внедрения «зеленой» повестки и борьбы с пандемией коронавируса.

Встреча лидеров Германии и Китая состоялась 4 ноября в Пекине. Немецкий лидер прибыл в Китай с однодневным визитом.