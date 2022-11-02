Ветераны двух Карабахских войн вспоминают былое ФОТО; ВИДЕО
Группа вынужденных переселенцев, являющихся ветеранами Первой и Второй Карабахской войн, встретилась накануне второй годовщины Победы, обменялась мнениями о причинах поражения в первой войне и победы во второй войне, о достижениях азербайджанских бойцов на ратном поприще, а также о своих боевых воспоминаниях, сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Во встрече приняли участие участники Первой Карабахской войны Рей Керимоглу, Али Хумбатов, Фазаил Асадов, участники Отечественной войны Амиль Абилов, Шираз Гасанов.