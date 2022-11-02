Алиев поручил, Минтруда исполняет: новые квартиры и автомобили инвалидам карабахской войны

Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:15

Азербайджан располагает уникальным опытом в вопросах обеспечения жильем социально слабых слоев населения. В этой сфере Азербайджан может считаться образцовой страной в мировом масштабе, сказал президент Ильхам Алиев. Как сообщили haqqin.az в Минтруда, и сегодня, спустя два года после исторической победы армии Азербайджана в 44-дневной войне, обеспечение жильем семей шехидов, инвалидов войны и представителей других социально слабых слоев общества по-прежнему остается одной из важнейших мер поддержки, осуществляемой по поручению главы государства Министерством труда и социальной защиты населения.

За истекшие после войны два года программа по обеспечению представителей указанных категорий граждан индивидуальными домами и квартирами с целью улучшения их жилищно-бытовых условий расширена в пять раз. На днях Министерство труда представило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны, а также инвалидам-чернобыльцам и инвалидам по зрению. С учетом уже выделенных новых квартир в жилых комплексах Апшеронского, Сабунчинского и Бинагадинского районов только в поствоенный период семьи шехидов и инвалиды войны получили в общей сложности четыре тысячи квартир и индивидуальных домов. В целом же этот показатель вплотную приблизился к отметке тринадцать тысяч.

На текущий год семьям шехидов и инвалидов войны предусмотрено выделить 1500 квартир и индивидуальных домов, из которых около тысячи уже заселены. Одновременно продолжаются работы по обеспечению квартирами инвалидов-чернобыльцев и инвалидов по зрению. Так, гражданам, получившим инвалидность в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в 2021 году было выделено 258 квартир, за десять месяцев текущего года – еще 64. За эти же периоды инвалиды по зрению получили соответственно 255 и 149 квартир. Следует отметить, что квартиры и индивидуальные дома, представленные этой социальной группе населения, полностью отремонтированы и отвечают современным стандартам.