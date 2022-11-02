Алиев поручил, Минтруда исполняет: новые квартиры и автомобили инвалидам карабахской войны
Азербайджан располагает уникальным опытом в вопросах обеспечения жильем социально слабых слоев населения. В этой сфере Азербайджан может считаться образцовой страной в мировом масштабе, сказал президент Ильхам Алиев.
Как сообщили haqqin.az в Минтруда, и сегодня, спустя два года после исторической победы армии Азербайджана в 44-дневной войне, обеспечение жильем семей шехидов, инвалидов войны и представителей других социально слабых слоев общества по-прежнему остается одной из важнейших мер поддержки, осуществляемой по поручению главы государства Министерством труда и социальной защиты населения.
За истекшие после войны два года программа по обеспечению представителей указанных категорий граждан индивидуальными домами и квартирами с целью улучшения их жилищно-бытовых условий расширена в пять раз. На днях Министерство труда представило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны, а также инвалидам-чернобыльцам и инвалидам по зрению.
С учетом уже выделенных новых квартир в жилых комплексах Апшеронского, Сабунчинского и Бинагадинского районов только в поствоенный период семьи шехидов и инвалиды войны получили в общей сложности четыре тысячи квартир и индивидуальных домов. В целом же этот показатель вплотную приблизился к отметке тринадцать тысяч.
На текущий год семьям шехидов и инвалидов войны предусмотрено выделить 1500 квартир и индивидуальных домов, из которых около тысячи уже заселены.
Одновременно продолжаются работы по обеспечению квартирами инвалидов-чернобыльцев и инвалидов по зрению. Так, гражданам, получившим инвалидность в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в 2021 году было выделено 258 квартир, за десять месяцев текущего года – еще 64. За эти же периоды инвалиды по зрению получили соответственно 255 и 149 квартир.
Следует отметить, что квартиры и индивидуальные дома, представленные этой социальной группе населения, полностью отремонтированы и отвечают современным стандартам.
Инвалиды войны, чье состояние здоровья и физические возможности были подорваны в боях за территориальную целостность Азербайджана, обеспечиваются также легковыми автомобилями. Так, за два года, прошедшие после 44-дневной войны, Министерство труда выдало инвалидам войны и группе приравненных к ним граждан 284 автомашины. Всего же количество переданных инвалидам автотранспортных средств составило 7 500 единиц.
Принципиально важно отметить, что процесс обеспечения граждан из указанных категорий жильем и автомобилями ведется параллельно.
Как подчеркивают в Министерстве труда и социальной защиты населения, семьи шехидов и инвалиды как Первой Карабахской войны, так и Отечественной войны будут и впредь окружены всеми необходимыми мерами социальной опеки и материальной поддержки.