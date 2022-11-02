МВД пресекает незаконную свадьбу девочки-подростка

По ее словам, подобный случай имеет место в селе Чярякя Гейчайского района, семья уже вовсю готовится к свадьбе: «Свадьба завтра, ребенок должен переехать в Агсу. Мы сообщили об этом в полицию».

Как заявил haqqin.az главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Мансимов, родителей подростка вызвали в полицию, в настоящее время их допрашивают в отделе: «Гейчайское районное управление полиции также проинформировало о произошедшем соответствующие учреждения. В настоящее время принимаются необходимые меры», - сказал он.