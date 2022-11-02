Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:33

Когда Россия поняла, что уступает Украине по качеству боевых и разведывательных БПЛА, ей пришлось просить помощи у Ирана. Сделка с Исламской Республикой, никогда не входившей в число передовых стран в области военных технологий, нанесла очередной удар по имиджу России как одного из ведущих в мире производителей современного оружия. И хотя российско-иранские переговоры проходили в обстановке полной секретности, западные спецслужбы не только знали о них, но и сумели раздобыть информацию о том, как купленные в Иране дроны перевозились транспортными самолетами ВВС России из Тегерана на один из подмосковных аэродромов.

Несмотря на отрицание и Москвой, и Тегераном наличия cделки по беспилотникам, иранские «шахеды» (с фарси переводится как «свидетель» или «наблюдатель», не путать со словом «шахид», то есть «мученик» - прим. ред.) вскоре появились на украинском фронте. Высоким качеством произведенные в Иране БПЛА не отличаются - летают невысоко и медленно, эффективной защиты от радиоэлектронных средств борьбы противника не имеют, к тому же снабжены шумным двигателем, что значительно упрощает задачу их перехвата средствами ПВО. Тем не менее в больших количествах (а Россия, по данным западных разведслужб, закупила у Ирана несколько тысяч БПЛА) они способны нанести украинцам ощутимый ущерб. После приобретения Россия начала массово развертывать эти беспилотники против украинских энергетических комплексов и других объектов критически важной инфраструктуры. Однако ВСУ смогли с помощью присланных западными союзниками новейших систем ПВО организовать эффективную борьбу с детищем иранского военпрома. Анализ сбитых силами ПВО Украины летающих иранских «мопедов» (так их называют из-за тарахтящего мотора - ред.) подтверждает, что в производстве дронов-камикадзе Иран намного опережает Россию. Возможно иранские БПЛА не так технологически продвинуты, как израильские, американские и турецкие аналоги, но, по мнению экспертов, их в любом случае следует рассматривать как серьезную военную угрозу, что, естественно, не может не радовать ВПК Исламской республики. Несколько дней назад, когда иранские официальные лица объявили, что их беспилотники хотят приобрести 22 страны, в Баку сразу поинтересовались, числится ли в этом списке Армения, которая, как известно, предпринимает немалые усилия для перевооружения своей армии, разбитой Азербайджаном в 44-дневной войне. Вопрос этот актуален еще и потому, что в данный момент Армения находится не в самых лучших отношениях со своим традиционным поставщиком вооружений - Россией.

Журнал Middle East Eye ответил на этот вопрос утвердительно, написав, что Армения «заинтересована» в иранских беспилотниках. В то же время зарубежные эксперты скептически оценивают перспективу появления иранских БПЛА на вооружении армии Армении. Питер Вайцман, старший аналитик стокгольмского Института исследований мира и войны (SIPRI), считает, что покупка беспилотников в Иране может стать для Армении серьезной проблемой. Главным образом, из-за наложенных на ИРИ международных санкций, а также из-за курса Еревана на углубление отношений с Западом, особенно с США, отношения с которыми моментально ухудшатся, стоит только Армении приобрести иранские БПЛА. В целом, важно учесть, что Иран производит беспилотники различных типов и модификаций. Наиболее популярны активно применяемые в Украине дроны-камикадзе Shaheed-131 и Shaheed-136. Оба БПЛА сконструированы по одной аэродинамической схеме. При этом Shaheed-131 — ранняя стадия, отличающаяся от своего более продвинутого собрата меньшими размерами и худшими боевыми характеристиками. Известно, что длина Shaheed-131 составляет примерно 2,6 метра (3,5 метра у Shaheed-136), вес - в районе 135 килограммов (до 200 килограммов у Shaheed-136) и масса боевой части - 15 килограммов (у Shahed-136 - от 50 до 136 килограммов). На модели «131» установлен и менее мощный двигатель, что, впрочем, снижает его тепловую видимость и, соответственно, уязвимость. Питер Вайцман утверждает, что эти беспилотники можно сравнить с израильскими дронами-камикадзе Harop, но они значительно отстают в технологическом плане. Однако дальность полета того же камикадзе Shaheed-131 достигает 2400 километров, что позволяет запускать их с достаточного отдаленного от зоны боевых действий расстояния. По словам эксперта, если турецким беспилотникам серии «Байрактар» можно поставить по 10-балльной шкале 7 баллов, то иранские БПЛА в лучшем случае заслуживают пятерки.

С другой стороны, иранские БПЛА намного дешевле турецких аналогов, поскольку рабочая сила и используемые материалы в Иране значительно дешевле. Фардин Назими, эксперт по безопасности из Вашингтона, говорит, что, в отличие от израильского Harop, у «шахидов» нет видеокамер, а потому им намного сложнее добираться до цели. Эксперт напоминает, что израильский беспилотник имеет оптико-электронную систему наблюдения, то есть камеру в носовой части, которая отправляет изображение цели оператору, а тот, соответственно, может следить и управлять дроном, пока он не достигнет цели. Что же касается Shaheed-131 и Shaheed-136, то оба эти БПЛА перемещаются только с помощью информации, полученной до взлета или с помощью GPS и GNSS. «Но если «шахеды» долетят до цели, свою работу они выполнят», - резюмирует Назими.