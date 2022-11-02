Шольц и Си Цзиньпин обсудили Украину

Главной темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца и главы Китая Си Цзиньпина стала ситуация в Украине. Об этом сообщает китайский МИД на официальном сайте.

«ФРГ и КНР считают неприемлемыми атомные угрозы», - заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он и председатель КНР Си Цзиньпин «едины во мнении, что атомные угрозы безответственны и очень опасны». По словам немецкого лидера, Китай должен повлиять на Россию по вопросу Украины.

В ответ на это глава КНР отметил, что мировая общественность должна совместными усилиями добиться мирного урегулирования конфликта на территории Украины.

«Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает важную роль Германии и Евросоюз в продвижении мирных переговоров и содействии выстраиванию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности», - заявили в китайском МИД.